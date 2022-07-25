Медведев опроверг интерес к защитникам Глоберу и Дориа

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о трансфере двух бразильских защитников.

Ранее в СМИ сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга пополнят Глобер и Дориа.

«Зенит» не интересуется защитниками Глобером и Дориа», — цитирует Александра Медведева «Чемпионат».

Добавим, что Глобер выступает за арабский «Аль-Наср», а Дориа - за «Сантос Лагуна» из Мексики.

Представитель Дориа также опроверг слухи об интересе к 22-летнему футболисту со стороны «Зенита».