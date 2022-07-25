Мостовой назвал причину, из-за которой клубы РПЛ могли бы сравняться по уровню игры с «Зенитом»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что результаты «Зенита» могут измениться лишь в случае ухода легионеров из клуба.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в таблице чемпионата России, набрав четыре очка в двух играх.

«Если из «Зенита» убрать легионеров, то клуб станет как другие команды, потому что уровень выровняется. Мы видим, что многие команды без легионеров не различить», — сказал Мостовой в эфире канала «Матч ТВ».

Добавим, что в третьем туре «Зенит» сыграет с московским «Локомотивом». Встреча в Санкт-Петербурге состоится 30 июля.