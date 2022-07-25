Два гола Шамкина помогли «КАМАЗу» победить «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

«КАМАЗ» нанесли поражение «СКА-Хабаровск» в домашнем матче второго тура Первой лиги.

Игра в Набережных Челнах завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

В составе «КАМАЗа» дубль на счету Даниила Шамкина (14-я и 70 минуты), еще один гол в активе Дамира Таликина (28). У хабаровчан отличились Василий Алейников (22) и Саид Алиев (84).

Отметим, что на первой компенсированной ко второй половине встречи минуте с поля был удален полузащитник гостей Илья Петров. Он получил вторую желтую карточку.

Добавим, что «КАМАЗ» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «СКА-Хабаровск» после двух поражений идет на предпоследней, 17-й позиции.