Арбитр Федотов: В ЭСК устроят цирк по отмазыванию Левникова после обращения «Краснодара»

Футбольный арбитр Игорь Федотов отреагировал на обращение «Краснодара» в Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу решений судей в матче со «Спартаком» (1:4).

Напомним, что игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Краснодар» поставил ЭСК в неловкое положение — папа Левникова входит в комитет и участия не примет. Так же, как и Гвардис — инспектор матча. Там теперь устроят цирк по отмазыванию Левникова», — приводит «Чемпионат» слова Федотова.

Добавим, что »Краснодар» оспаривает три эпизода матча: момент, когда Александр Соболев попал локтем по лицу оппонента; игре рукой Кристофера Мартинса при первом голе Романа Зобнина и удалении игрока «быков» Александра Черникова после единоборства с Виктором Мозесом.