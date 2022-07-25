Аленичев рассказал, когда вернется к тренерской работе

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев прокомментировал возможность вернуться к работе тренером.

Напомним, что 49-летний специалист возглавлял московский «Спартак», тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей».

«Сейчас играю за команду ветеранов. Мы ездим по стране, участвуем в различных футбольных мероприятиях. Если будет стоящее предложение по тренерской работе, то, конечно, я пойду. Пока стоящего предложения нет», — приводит «Матч ТВ» слова Аленичева.

Добавим, что специалист был уволен с должности тренера «Спартака» в августе 2016 года после поражения от кипрского «АЕКа» в двухматчевом противостоянии отборочного раунда Лиги Европы.