Черышев тренируется самостоятельно и не может найти себе команду

Полузащитник сборной России Дмитрий Черышев не может найти себе варианты для продолжения карьеры.

Как сообщает Marca, футболист начал подготовку к новому сезону, поддерживая форму самостоятельно. Пока ему не поступало никаких предложений.

Напомним, Денис покинул «Валенсию» по окончании минувшего сезона в связи с истечением срока контракта.

В чемпионате и Кубке Испании 2021/22 Черышев провел 18 матчей, в которых забил один мяч. В составе сборной России в активе Дениса 33 встречи и 12 забитых мячей.