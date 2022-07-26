Президент «Урала» Иванов раскритиковал введение fan-ID

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что fan-ID не должен распространяться на игроков, тренерский штаб клубов, а также судей.

«Fan ID - это для людей, которые приходят посмотреть игру, для фанов. Ну а если вот, например, арбитру откажут в карточке, то что, будем играть без судей? Или если команде откажут?

Это неправильно. Команда, судьи, обслуживающие матчи, не должны оформлять Fan ID. Для чего это надо? Когда мы заявляемся на игру, все наши данные есть, мы получаем карточку участника чемпионата России. Для чего двойная нагрузка, я пока не понимаю», - приводит слова Иванова Metaratings.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.