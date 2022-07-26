Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент «Урала» Иванов раскритиковал введение fan-ID

Нововведение начало действовать в России в тестовом режиме.
26 июля 2022 09:33
автор: Александр Шульгин

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что fan-ID не должен распространяться на игроков, тренерский штаб клубов, а также судей.

«Fan ID - это для людей, которые приходят посмотреть игру, для фанов. Ну а если вот, например, арбитру откажут в карточке, то что, будем играть без судей? Или если команде откажут?

Это неправильно. Команда, судьи, обслуживающие матчи, не должны оформлять Fan ID. Для чего это надо? Когда мы заявляемся на игру, все наши данные есть, мы получаем карточку участника чемпионата России. Для чего двойная нагрузка, я пока не понимаю», - приводит слова Иванова Metaratings.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.

источник: Metaratings.ru
Это интересно:
Президент «Урала» Иванов раскритиковал введение fan-ID
Нововведение начало действовать в России в тестовом режиме.
26.07.2022 09:33
Футбол
автор: Александр Шульгин
Черышев тренируется самостоятельно и не может найти себе команду
Футболист находится в статусе свободного агента.
26.07.2022 08:20
Футбол
автор: Александр Шульгин
Шунин высказался об уходе Варелы из «Динамо» перед матчем с «Торпедо»
Футболист вернулся на базу бело-голубых в Новогорске.
25.07.2022 23:54
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Аленичев рассказал, когда вернется к тренерской работе
Специалист находится без работы три года.
25.07.2022 23:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Арбитр Федотов: В ЭСК устроят цирк по отмазыванию Левникова после обращения «Краснодара»
«Быки» играли вдесятером с 37-й минуты встречи.
25.07.2022 23:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бека-Бека может покинуть «Локомотив» и вернуться во Францию
Transfermarkt оценивает футболиста в три миллиона евро.
25.07.2022 22:54
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Два гола Шамкина помогли «КАМАЗу» победить «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги
Лидируют в таблице лиги тульский «Арсенал».
25.07.2022 22:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мостовой назвал причину, из-за которой клубы РПЛ могли бы сравняться по уровню игры с «Зенитом»
Клуб из Санкт-Петербурга является восьмикратным чемпионом России.
25.07.2022 22:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Медведев опроверг интерес к защитникам Глоберу и Дориа
Клуб из Санкт-Петербурга после двух туров занимает третье место, набрав четыре очка.
25.07.2022 21:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Властимил Петржела: «Спартак» остался в прошлом, вся Россия болеет за «Зенит»
В активе петербургского клуба восемь титулов чемпионата России, у московского - десять.
25.07.2022 21:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
От Лиги автобусов до Лиги разгромов! Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости в картинках и видосиках.
Дюплантис догнал график Бубки! Как состоялся невероятный мировой рекорд шведского гения
В понедельник утром 25 июля по московскому времени в США завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Точку в нем поставил знаменитый шестовик из Швеции Арман Дюплантис, выигравший золото с очередным мировым рекордом – 6 метров 21 сантиметр.
Галицкий не зря ходил в судейскую! Почему владельца «Краснодара» возмутили арбитры матча со «Спартаком»
Второй тур – и снова не обошлось без судейского скандала в матче с участием «Спартака».
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 25.07.2022: на кону 5 550 000 рублей!
25 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Чтобы кого-то купить, сначала надо кого-то продать. Время икс для Роналду!
Будущее Криштиану Роналду по-прежнему висит в воздухе. Последним вариантом для ухода из «Манчестер Юнайтед» остается мадридский «Атлетико», в котором не исключают, что сделка действительно возможна.
Удаление, пенальти, гол через себя! Как «Локо» и «Ростов» устроили триллер в Черкизове (видео)
В заключительном матче 2-го тура РПЛ железнодорожники в концовке смогли уйти от поражения, отыгравшись в меньшинстве (2:2).
«Ждем от игрока объяснений». Гендир «Динамо» — о побеге Варелы
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с Гильермо Варелой, оценил старт сезона и трансферные перспективы.
Похоже, Ферстаппен — снова чемпион! Как Леклер разбил машину на Гран-при Франции и отпустил лидера уже на 63 очка
Двенадцатый этап «Формулы-1» завершился победой Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который практически гарантировал себе второе подряд чемпионское звание.
Смолов — уже третий по голам в РПЛ! Как «Динамо» разгромило «Торпедо» (видео)
И во 2-м туре РПЛ автозаводцы оказались не способны соперничать на равных – на этот раз команда Александра Бородюка крупно проиграла бело-голубым (0:4).
«Не надо нас перехваливать!» Денис Глушаков — об удачном старте «Химок» в РПЛ
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после своего 50-го матча за подмосковную победу прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика