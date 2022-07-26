Хусаинов поддержал решение Левникова удалить Черникова в матче «Краснодар» - «Спартак»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов объяснил, почему, по его мнению, главный рефери матча второго тура РПЛ «Краснодар» - «Спартак» Кирилл Левников правильно удалил защитника южан Александра Черникова.

«Первое движение ногой со стороны Черникова оказалось неигровым. Он агрессивно ударил Виктора Мозеса в область паха, а потом ладонью - в район шеи. Но опять же движение было полностью осознанным и не имело к футболу никакого отношения. Левников вынес правильный вердикт», - приводит слова Хусаинова RT.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей и ознаменовалась рядом спорных судейских решений.