Едвай заявил, что не поступит, как Варела, потому что у него «есть яйца»

Хорватский защитник московского «Локомотива» Тин Едвай заявил, что не покинет команду по примеру уругвайца Гильермо Варелы, буквально сбежавшего из «Динамо».

«У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как он. Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду, как ее и не предаст наш тренерский штаб и руководство, ведь они до сих пор здесь.

В меня верят и на меня рассчитывают, я не уйду, так не поступлю. Я останусь с клубом и в плохие, и в хорошие времена», - приводит слова футболиста «РБ-СПорт».

Напомним, накануне стало известно, что Варела покинул расположение бело-голубых и готов уйти из команды. Агент игрока заявил, что уругваец подумает над возвращением, если клуб улучшит условия его личного контракта.

Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.