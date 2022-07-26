Терюшков назвал условие, при котором «Химки» отпустят Глушакова в «Спартак»

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков рассказал, при каком условии клуб отпустит полузащитника Дениса Глушакова в московский «Спартак».

«Я думаю, что Денис счастлив в футбольном клубе «Химки». Много раз говорил, что «Спартак» может стать чемпионом, когда Денис Глушаков будет капитаном, а Сергей Юран - главным тренером.

Это был оборот речи со стороны Дениса, но никогда не говори никогда. Если ему предложат вернуться капитаном в «Спартак», то мы будем счастливы и отпустим Дениса», - приводит слова Терюшкова Sport24.ru.

Напомним, в составе красно-белых Денис становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.

После двух туров нового сезона РПЛ и «Спартак», и «Химки» идут в группе лидеров, набрав по четыре очка.