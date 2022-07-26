Тихонов уверен, что Глушаков мог бы усилить «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов считает, что хавбек «Химок» Денис Глушаков мог бы усилить «Спартак» в нынешней форме.

«Думаю, что Денис усилил бы «Спартак». Потому что он обладает огромным опытом, находится в хорошей футбольной форме, плюс понимание футбола. Самое главное — огромное желание играть за «Спартак» и принести ему пользу. Если он уверен в себе, то почему нет.

Главное, чтобы ожидания соответствовали возможностям. Денис — один из лидеров команды «Химок». Если хочет, то могу пожелать только удачи», — сказал Тихонов «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Глушаков провел два матча за «Химки», однако не смог отметиться результативными действиями. Его контракт с подмосковной командой рассчитан до 30 июня 2024 года.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы.