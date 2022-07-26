Выздоровевший Кокорин возобновил тренировки с «Фиорентиной»

Нападающий Александр Кокорин вновь приступил к тренировкам в составе «Фиорентины».

«Кокорин тренируется вместе с «Фиорентиной», - сообщил «Спорт-Экспрессу» агент футболиста Тимофей Бердышев.

Напомним, не так давно россиянин перенес коронавирус.

Ранее стало известно, что россиянин не хочет досрочно расторгать рассчитанное до 2025 года соглашение, однако стороны могут вернуться к обсуждению вопроса в январе 2023 года.

Добавим, что за 1,5 года, проведенных в Италии, форвард всего десять раз выходил на поле и не совершил ни одного результативного действия.