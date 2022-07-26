Алексей Сафонов: Глушаков еще два года может играть на хорошем уровне, но в «Спартак» его не позовут

- Понимаю, что в словах Глушакова большая доля, если не шутки, то хайпа, но все же, что вы думаете о реальности перспективы возвращения в «Спартак»?

- Денис – лидер «Химок», держит себя в очень хорошем тонусе, он именно играет, а не доигрывает. Еще годика 2-3 без проблем может отыграть на приличном уровне. Но у нас любят заглядывать в паспорт, поэтому о возвращении в «Спартак» вряд ли может идти речь. Дзюба в 33 года стал не нужен «Зениту». Поэтому Глушаков останется в истории, как капитан «Спартака», который через 16 лет выиграл чемпионский титул.