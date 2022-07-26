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Левандовски объяснил феномен своего высокого уровня игры в 33 года

Ранее польский форвард перебрался в «Барселоны»
26 июля 2022 13:00
автор: Александр Бойченко

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, как ему удается сохранять высокий уровень игры в 33-х летнем возрасте.

«Я не думаю о том, как долго я буду на высоком уровне. Точно несколько лет. В последний раз, когда я проводил тест тела, мой биологический возраст был на несколько лет моложе моего фактического возраста. Но если вы спросите меня через три года, я смогу ответить», — приводит слова Левандовски Mundo Deportivo.

Напомним, руководство испанского клуба заплатило за трансфер 33-летнего форварда 45 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов. Левандовски подписал четырехлетний контракт с сине-гранатовыми. Сумма отступных составляет 500 миллионов евро.

источник: El Mundo Deportivo
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