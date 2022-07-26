Левандовски объяснил феномен своего высокого уровня игры в 33 года

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, как ему удается сохранять высокий уровень игры в 33-х летнем возрасте.

«Я не думаю о том, как долго я буду на высоком уровне. Точно несколько лет. В последний раз, когда я проводил тест тела, мой биологический возраст был на несколько лет моложе моего фактического возраста. Но если вы спросите меня через три года, я смогу ответить», — приводит слова Левандовски Mundo Deportivo.

Напомним, руководство испанского клуба заплатило за трансфер 33-летнего форварда 45 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов. Левандовски подписал четырехлетний контракт с сине-гранатовыми. Сумма отступных составляет 500 миллионов евро.