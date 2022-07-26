Мостовой предостерег Глушакова от возвращения в «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что Денису Глушакову не стоит уходить из «Химок» ради возвращения в столичную команду.

«Ему и в «Химках» хорошо, он там лидер, да и команда не ставит очень высоких задач, поэтому там априори играть лучше. Любой футболист, который играл за красно-белых, захочет вернуться. Я тоже хотел обратно в «Спартак», но меня не звали тогда. Глушакову уже тридцать пять лет - слишком много для возвращения. Да и красно-белым он вряд ли нужен, у них в центре поля много игроков», - приводит слова ветерана Metaratings.

Напомним, в составе красно-белых Денис становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.

После двух туров нового сезона РПЛ и «Спартак», и «Химки» идут в группе лидеров, набрав по четыре очка.