Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Руководство «Сочи» - о демарше Нобоа: Будет готов - будет выходить

Футболист не доволен своим положением в команде.
26 июля 2022 13:46
автор: Александр Шульгин

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на слова полузащитника южан Кристиана Нобоа о том, что он недоволен количеством предоставляемого ему игрового времени.

«Если Нобоа так говорит, значит, хочет играть. Все хотят быть в стартовом составе. Кристиан приехал позже. Наверное, есть основания для того, что он не выходит. Будет готов - будет выходить. Он тренируется в общей группе. Я никаких проблем не наблюдал», - приводит слова руководителя сочинцев «Чемпионат».

Напомним, Нобоа принял участие в обоих матчах нового сезона РПЛ, однако дважды выходил на замену во втором тайме.

После двух туров «Сочи» с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице. В минувшем сезоне команда впервые в своей истории завоевала серебряные медали первенства.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
«Челси» рассматривает возможность продажи Вернера в летнее трансферное окно
«Челси» рассматривает возможность продажи Вернера в летнее трансферное окно
Немецкий футболист защищает цвета команды АПЛ с лета 2020 года.
26.07.2022 14:26
Футбол
автор: Владислав Корегин
Агент парагвайского защитника Фернандес подтвердил, что его клиент подписал контракт с «Динамо»
В скором времени столичный клуб официально объявит о данном трансфере.
26.07.2022 14:13
Футбол
автор: Владислав Корегин
Роналду прибыл на базу «Манчестер Юнайтед» вместе со своим агентом
Ранее сообщалось, что португалец недоволен текущим положением в стане манкунианцев.
26.07.2022 14:00
Футбол
автор: Александр Бойченко
В «Локомотиве» не беспокоятся, что Бека-Бека может воспользоваться опцией ФИФА и уйти в «Ниццу»
Ранее появились соответствующие слухи.
26.07.2022 13:51
Футбол
автор: Александр Бойченко
Руководство «Сочи» - о демарше Нобоа: Будет готов - будет выходить
Футболист не доволен своим положением в команде.
26.07.2022 13:46
Футбол
автор: Александр Шульгин
Мостовой предостерег Глушакова от возвращения в «Спартак»
Футболист неоднократно изъявлял желание вернуться в московский клуб.
26.07.2022 13:23
Футбол
автор: Александр Шульгин
Левандовски объяснил феномен своего высокого уровня игры в 33 года
Ранее польский форвард перебрался в «Барселоны»
26.07.2022 13:00
Футбол
автор: Александр Бойченко
Алексей Сафонов: Глушаков еще два года может играть на хорошем уровне, но в «Спартак» его не позовут
35-летний Денис Глушаков сказал в разговоре с журналистом, что еще вернется в «Спартак» игроком. Футбольный агент Алексей Сафонов оценил реальность слов капитана «Химок».
26.07.2022 12:54
Футбол
автор: Юрий Волохов
Выздоровевший Кокорин возобновил тренировки с «Фиорентиной»
Россиянин приступил к подготовке к новому сезону.
26.07.2022 12:27
Футбол
автор: Александр Шульгин
Тихонов уверен, что Глушаков мог бы усилить «Спартак»
В настоящее время хавбек выступает за «Химки».
26.07.2022 12:24
Футбол
автор: Александр Бойченко
От Лиги автобусов до Лиги разгромов! Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости в картинках и видосиках.
Дюплантис догнал график Бубки! Как состоялся невероятный мировой рекорд шведского гения
В понедельник утром 25 июля по московскому времени в США завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Точку в нем поставил знаменитый шестовик из Швеции Арман Дюплантис, выигравший золото с очередным мировым рекордом – 6 метров 21 сантиметр.
Галицкий не зря ходил в судейскую! Почему владельца «Краснодара» возмутили арбитры матча со «Спартаком»
Второй тур – и снова не обошлось без судейского скандала в матче с участием «Спартака».
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 25.07.2022: на кону 5 550 000 рублей!
25 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Чтобы кого-то купить, сначала надо кого-то продать. Время икс для Роналду!
Будущее Криштиану Роналду по-прежнему висит в воздухе. Последним вариантом для ухода из «Манчестер Юнайтед» остается мадридский «Атлетико», в котором не исключают, что сделка действительно возможна.
Удаление, пенальти, гол через себя! Как «Локо» и «Ростов» устроили триллер в Черкизове (видео)
В заключительном матче 2-го тура РПЛ железнодорожники в концовке смогли уйти от поражения, отыгравшись в меньшинстве (2:2).
«Ждем от игрока объяснений». Гендир «Динамо» — о побеге Варелы
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с Гильермо Варелой, оценил старт сезона и трансферные перспективы.
Похоже, Ферстаппен — снова чемпион! Как Леклер разбил машину на Гран-при Франции и отпустил лидера уже на 63 очка
Двенадцатый этап «Формулы-1» завершился победой Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который практически гарантировал себе второе подряд чемпионское звание.
Смолов — уже третий по голам в РПЛ! Как «Динамо» разгромило «Торпедо» (видео)
И во 2-м туре РПЛ автозаводцы оказались не способны соперничать на равных – на этот раз команда Александра Бородюка крупно проиграла бело-голубым (0:4).
«Не надо нас перехваливать!» Денис Глушаков — об удачном старте «Химок» в РПЛ
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после своего 50-го матча за подмосковную победу прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика