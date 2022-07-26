Руководство «Сочи» - о демарше Нобоа: Будет готов - будет выходить

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на слова полузащитника южан Кристиана Нобоа о том, что он недоволен количеством предоставляемого ему игрового времени.

«Если Нобоа так говорит, значит, хочет играть. Все хотят быть в стартовом составе. Кристиан приехал позже. Наверное, есть основания для того, что он не выходит. Будет готов - будет выходить. Он тренируется в общей группе. Я никаких проблем не наблюдал», - приводит слова руководителя сочинцев «Чемпионат».

Напомним, Нобоа принял участие в обоих матчах нового сезона РПЛ, однако дважды выходил на замену во втором тайме.

После двух туров «Сочи» с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице. В минувшем сезоне команда впервые в своей истории завоевала серебряные медали первенства.