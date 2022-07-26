В «Локомотиве» не беспокоятся, что Бека-Бека может воспользоваться опцией ФИФА и уйти в «Ниццу»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о слухах относительно возможного перехода французского полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» на правах аренды.

«Сейчас могу только повторить, что предложения из Франции по Алексису к нам в клуб не поступали. И у нас нет опасений, что он может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт. У нас есть четкие договоренности с агентом Бека-Бека и самим футболистом на этот счет», — сказал Цорн «Чемпионату».

21-летний хавбек пополнил стан железнодорожников в августе прошлого года, перейдя из «Кана» за 6 миллионов евро. Полузащитник подписал контракт с «Локомотивом» до 2026 года.

В прошлом сезоне игрок провел 19 матчей в РПЛ и отдал четыре голевые передачи.