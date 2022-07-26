Роналду прибыл на базу «Манчестер Юнайтед» вместе со своим агентом

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прибыл на клубную базу вместе со своим агентом Жорже Мендешем для дальнейших переговоров относительно будущего игрока.

Об этом сообщает Sky Sports.

В ближайшее время состоятся переговоры с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

Также сообщается, что бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон приехал на базу, чтобы поговорить с Роналду.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Роналду согласился перейти в «Атлетико». При этом отмечалось, что английская команда готова отдать форварда в аренду до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне.