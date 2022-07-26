Агент парагвайского защитника Фернандес подтвердил, что его клиент подписал контракт с «Динамо»

Агент Альберто Ромеро, представляющий интересы центрального защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса, сообщил, что игрок заключил трудовое соглашение с московским «Динамо».

Ранее в СМИ появилась новость о том, что бело-голубые заплатят за переход 22-летнего парагвайца 3,5 миллиона евро. При этом контракт будет рассчитан на пять лет.

– Да, это правда. Фернандес подписал контракт с «Динамо», – приводит слова Ромеро Sport24.ru.

Напомним, что Фернандес является воспитанником академии «Гуарани». Всего в составе команды он отыграл 70 матчей, забил два гола и отдал три результативных передачи.