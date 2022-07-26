«Челси» рассматривает возможность продажи Вернера в летнее трансферное окно

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб этим летом.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях, руководство «аристократов» готово продать 26-летнего немца перед началом сезона-2022/23. Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован «Ювентус».
Также источник утверждает, что «синие» могут включить форварда в сделку по переходу правого защитника «Лейпцига» Норди Мукиеле.
Напомним, что Вернер выступает за «Челси» с июля 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 89 матчей, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 35 миллионов евро.
источник: «Советский спорт»