«Челси» рассматривает возможность продажи Вернера в летнее трансферное окно

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб этим летом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях, руководство «аристократов» готово продать 26-летнего немца перед началом сезона-2022/23. Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован «Ювентус».

Также источник утверждает, что «синие» могут включить форварда в сделку по переходу правого защитника «Лейпцига» Норди Мукиеле.

Напомним, что Вернер выступает за «Челси» с июля 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 89 матчей, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 35 миллионов евро.