Роберто Фернандес официально стал игроком московского «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» сообщила о том, что к команде официально присоединился центральный защитник «Гуарани» Роберто Фернандес.

Отмечается, что трудовое соглашение между бело-голубыми и 22-летним парагвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27. В столичном клубе он будет выступать под шестым номером. Согласно данным портала Transfermarkt, москвичи заплатили за данный переход три миллиона евро.

Напомним, что Фернандес является воспитанником академии «Гуарани». Всего в составе парагвайской команды он отыграл 70 матчей, забил два гола и отдал три результативных передачи.