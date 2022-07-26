Войцех Щенсны: Ди Мария и Погба вселяют уверенность в остальных игроков команды

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны заявил, что в следующем сезоне туринский клуб снова попытается завоевать Скудетто.

«Ди Мария и Погба вселяют уверенность в остальных игроков команды. Анхель, Поль и Бремер выбрали «Ювентус» не для того, чтобы финишировать четвертыми, они хотят трофеев.

После прошлого сезона, который нельзя назвать положительным, наш долг — постараться завоевать титул», — цитирует Щенсны La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что в минувшем сезоне «старая синьора» финишировала на четвертом месте в таблице, уступив триумфатору «Милану» 16 баллов.

В Лиге чемпионов туринский клуб остановился на стадии 188 финала, уступив испанскому «Вильярреалу» по сумме двух матчей со счетом 1:4.