«Бавария» приобрела у «Ренна» 17-летнего нападающего Теля за 20 миллионов евро

«Бавария» на своем официальном сайте объявила о переходе в клуб нападающего «Ренна» Матиса Теля.

По информации источника, 17-летний француз заключил с мюнхенцами контракт сроком на пять лет. Как сообщает портал Transfermarkt, немецкая команда приобрела игрока за 20 миллионов евро.

Напомним, что Тель находился в структуре «Ренна» с 2020 года. Всего в составе основной команды он отыграл десять матчей, не отличившись результативными действиями.

За сборную Франции до 17 лет форвард провел девять встреч, забив пять голов. В мае этого года он вместе с национальной командой стал чемпионом Европы.