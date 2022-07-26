Кечинов не считает реальной ситуацию, при которой Глушаков может вновь стать игроком «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением по поводу возможного возвращения в московский клуб полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

Ранее 35-летний хавбек не исключил вариант, при котором он вновь станет игроком красно-белых.

– Это нереально. Он свои лучшие годы отыграл. Для Дениса «Химки» – это самый оптимальный вариант, где он может продлить свою карьеру. «Спартак» – закрытая история. В «Спартаке» есть молодые игроки на этой позиции, которые не хуже. Думаю, это просто разговоры – не более, – цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что Глушаков выступал за «Спартак» в период с 2013 по 2019 годы. Всего в составе москвичей он отыграл 173 матча, забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Вместе с командой футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Добавим, что действующий контракт Глушакова с «Химками» рассчитан до конца сезона-2023/24.