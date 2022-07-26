Милошевич - об интересе ЦСКА к Зделару: Буду очень рад, если он перейдет в братский клуб

Экс-форвард «Рубина» и тренер «Партизана» Саво Милошевич оценил перспективу перехода сербского защитника Саши Зделара в ЦСКА.

«Видел новости про возможный переход Зделара в ЦСКА. Могу сказать, что это отличный вариант — перейти в братский клуб. Буду очень рад, если это случится. Сейчас мне точно известно одно — Зделар точно хочет уехать из Сербии на повышение в другой чемпионат», — сказал Милошевич Sport24.

Напомним, что Зделар выступает за «Партизан» с января 2018 года. Всего за белградскую команду он отыграл 197 матчей, забил шесть голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.