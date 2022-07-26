Федун уйдет с должности председателя совета директоров «Спартака»

Во вторник, 26 июля, стало известно о том, что председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун покинет свою должность в московском клубе.

По информации телеграм-канала «КБ Телега», на место 66-летнего специалиста в стане красно-белых может быть назначен вице-президент и владелец пакета акций «Лукойла» Александр Матыцын. Отмечается, что он будет принимать решения по ключевым вопросам команды.

Напомним, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. Ранее он покинул пост вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.