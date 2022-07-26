В «Динамо» оценили сильные игровые качества Фернандеса

Заместитель гендиректора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал сильные стороны парагвайского защитника бело-голубых Роберто Фернандеса.

«В лице Роберто наша команда получила прекрасное усиление. У него великолепная левая нога, и он очень хорош в игре на втором этаже.

Мы обязательно поможем нашему новобранцу как можно быстрее адаптироваться», — приводит слова Бувача официальный сайт «Динамо».

Отмечается, что трудовое соглашение между бело-голубыми и 22-летним парагвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27. В столичном клубе он будет выступать под шестым номером. Согласно данным портала Transfermarkt, москвичи заплатили за данный переход три миллиона евро.