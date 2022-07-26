ЦСКА готов подписать Нобоа в случае, если футболист расторгнет контракт с «Сочи»

Руководство ЦСКА заинтересовано в том, чтобы к команде присоединился центральный полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

Как сообщает «Матч ТВ», армейцы готовы подписать 37-летнего эквадорца при условии, что хавбек договорится с сочинцами о досрочном расторжении контракта. Отметим, что нынешнее трудовое сотрудничество игрока с «барсами» рассчитано до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Всего за клуб он отыграл 77 матчей, забил 26 голов и отдал 21 результативную передачу.

Ранее Нобоа заявил, что недоволен количеством игровом времени в «Сочи» в текущем сезоне и может рассмотреть вариант с уходом из команды этим летом.