Бушманов похвалил тренера «Спартака» Абаскаля за то, что он не говорит о судействе в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов объяснил, почему наставник московского клуба Гильермо Абаскаль не говорит о теме судейства в чемпионате России.

Отметим, что «Краснодар» обратился в ЭСК РФС c просьбой оценить решения арбитра Левникова в матче второго тура РПЛ со «Спартаком» (1:4).

– Абаскаль делает абсолютно правильно, что молчит и не затрагивает данную тему. Мы видим, что и его подопечные никаких претензий не предъявляют. Таким образом они демонстрируют: нужно все показывать на поле. Нужно говорить о качестве футбола, а не судейства и обращать внимание на собственный коллектив, – цитирует Бушманова RT.

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В свою очередь «Краснодар» идет 13-м (1 очко).

В следующем туре красно-белые сыграют дома против «Оренбурга», а «быки» на выезде встретятся с «Уралом».