«На поле это не поможет». Радимов уверен, что критика судей со стороны «Спартака» бессмысленна

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался по поводу критики судей со стороны «Спартака».

«Уверен, сколько клуб ни будет жаловаться, на футбольном поле это им не поможет. Сложно представить, что судьи после очередного громкого заявления Леонида Федуна начнут допускать помарки. Я практически убежден: рефери, даже если читают подобные тирады, не принимают их близко к сердцу», — заявил специалист RT.

После двух туров «Спартак» располагается на третьем месте с четырьмя очками. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля примут «Оренбург» 31 июля.