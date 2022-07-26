Марио Фернандес отказался от возможности приостановить свой контракт с ЦСКА ради перехода в «Сантос»

Стала известна причина, по которой правый защитник ЦСКА Марио Фернандес не стал игроком «Сантоса».

Как сообщает Globo Esporte, 31-летний футболист имел возможность воспользоваться правилом ФИФА и приостановить свой контракт с армейцами. Однако он отказался от данного варианта.

По информации источника, защитник вернулся в Бразилию исключительно из-за скорого пополнения в его семье.

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 Фернандес принял решение временно приостановить свою карьеру. Он выступал за ЦСКА с 2012 года. Всего за клуб он провел 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В составе армейцев футболист стал трехкратным чемпионом России.

Действующий контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.