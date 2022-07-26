Фрэнки де Йонг уверен, что возможный переход из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» - шаг назад

Полузащитник «Барселоны» Фрэнки де Йонг не намерен уходить из стана сине-гранатовых в «Манчестер Юнайтед», так как считает это шагом назад в карьере.

Об этом сообщает The Athletic.

Де Йонг хочет играть в Лиге чемпионов, и ему не нравится перспектива выступления в Лиге Европы. Кроме того, отношения полузащитника с тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, с которым он работал в «Аяксе», не являются особенными.

В прошлом сезоне голландский полузащитник принял участие в 26 матчах Примеры, забил три гола и отдал три ассиста. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года.