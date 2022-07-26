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«На данном этапе это невозможно». Баженов - о возвращении Глушакова в «Спартак»

Полузащитник выступал за красно-белых с 2013 по 2019 годы.
26 июля 2022 17:15
автор: Александр Бойченко

Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов выразил уверенность, что возвращение Дениса Глушакова в стан красно-белых на данном этапе невозможно.

«Он много раз говорил, что хотел бы вернуться в «Спартак». Я чуть-чуть трезво смотрю на вещи: на данный момент это невозможно. Время вообще бывает разным: в будущем может быть всё, что угодно. Но на данном этапе это невозможно, как бы хорошо я не относился к Денису», — сказал Баженов «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Глушаков провел два матча за «Химки», однако не смог отметиться результативными действиями. Его контракт с подмосковной командой рассчитан до 30 июня 2024 года.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы.

источник: Чемпионат.com
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