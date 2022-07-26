Йоканович заявил, что Фернандес сможет укрепить оборонительную линию «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался по поводу перехода в клуб центрального защитника Роберто Фернандеса.

Ранее стало известно, что бело-голубые подписали с 22-летним парагвайцем пятилетний контракт. Согласно данным портала Transfermarkt, команда РПЛ заплатила «Гуарани» из Асунсьона за футболиста три миллиона евро.

– Роберто Фернандес – молодой центральный защитник, за которым наш клуб следил уже давно. Мы считаем, что с нами он сможет прогрессировать и поможет нам укрепить линию обороны. Мы сделаем все возможное, чтобы он как можно быстрее адаптировался в «Динамо» и российском футболе, – цитирует Йокановича клубная пресс-служба москвичей.

Напомним, что Фернандес является воспитанником академии «Гуарани». Всего в составе парагвайской команды он отыграл 70 матчей, забил два гола и отдал три результативных передачи.