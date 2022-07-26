Представитель Шомуродова не исключил, что игрок может покинуть «Рому» в текущее трансферное окно

Представитель агентства ProSports Management Кахор Муминов, клиентом которого является нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов, прокомментировал возможный уход игрока из римского клуба этим летом.

Ранее стало известно, что главный тренер «волков» Жозе Моуринью не впечатлен формой 27-летнего узбекистанца на летнем тренировочном сборе команды. Отмечается, что желто-красные готовы рассмотреть вариант с продажей футболиста.

– Во время трансферного окна будут появляться разные варианты и их интерпретации. Сейчас можно сказать лишь одно: Элдор – игрок «Ромы». Все остальное – лишь спекуляции в прессе. Могут ли быть какие-то изменения? Здесь я бы ничего не исключал, – цитирует Муминова портал «Метарейтинг».

Напомним, что Шомуродов выступает за «Рому» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 39 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Добавим, что в период с 2017 по 2020 годы Шомуродов защищал цвета «Ростова».