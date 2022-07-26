Роман Бабаев - о формате Кубка России: Конец августа - край, когда нужно стартовать

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что конец августа - крайняя дата, когда необходимо начать новый розыгрыш Кубка России.

«Конец августа — край, когда надо стартовать. Команды РПЛ присоединятся позже, как это было раньше. Тем не менее, это один турнир. Нельзя недооценивать команды из ФНЛ-1, ФНЛ-2. Надо принять решения в совокупности по всему турниру.

Времени очень мало. Будет еще одно совещание до конца недели. После него РФС, наверное, выйдет с каким-то заявлением. Рабочая группа уже к чему-то придет, даст свои рекомендации, а руководство РФС примет решение», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в предстоящем сезоне Кубок России вновь будет реорганизован из-за отказа от идеи организовать новый турнир - Кубок лиги.