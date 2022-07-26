Бушманов выразил мнение, что в «Спартаке» осознанно приняли решение критиковать арбитров

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Евгений Бушманов ответил на вопрос о том, почему московский клуб часто жалуется на судейство в РПЛ.

По словам бывшего футболиста столичной команды, красно-белые осознанно обращаются к теме ошибок арбитров для того, чтобы в будущем данные помарки устранялись.

– Помарки были, есть и будут. И допускают их не только в матчах с участием «Спартака». Но в клубе приняли такую линию поведения – критиковать арбитров в надежде, что это как-то поможет. Любая ошибка в матче красно-белых рассматривается под микроскопом и разбирается всей страной, – цитирует Бушманова RT.

Напомним, что после двух сыгранных туров нового сезона РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

В следующем туре красно-белые сыграют дома против «Оренбурга». Встреча состоится 31 июля.