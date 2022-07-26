Шмейхель согласился покинуть «Лестер» и перейти в «Ниццу»

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель готов уйти из английского клуба в текущее трансферное окно.

По информации L'Equipe, 35-летний датчанин заинтересован в переходе в «Ниццу». Отмечается, что «лисы» согласны отпустить футболиста во французский клуб на бесплатной основе в случае, если им удастся найти ему замену.

Напомним, что Шмейхель выступает за «Лестер» с июля 2011 года. Всего за команду он отыграл 477 матчей, пропустил 586 голов и 147 раз отстоял на «ноль». Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

В составе команды датчанин стал чемпионом Англии в 2016 году.