Федун назвал бредом слухи о том, что он покинет пост председателя совета директоров «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу появившейся новости о том, что он уйдет с должности председателя совета директоров московского клуба.

Ранее стало известно, что вместо 66-летнего специалиста может быть назначен вице-президент и владелец пакета акций «Лукойла» Александр Матыцын.

– Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени, – приводит слова Федуна РБК.

Напомним, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. Ранее он покинул пост вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию в связи с семейными обстоятельствами, а также достижением пенсионного возраста.