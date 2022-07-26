Масалитин критически отозвался о возможном переходе Нобоа в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался по поводу возможного перехода в армейский клуб центрального полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

Ранее в СМИ появилась новость, что руководство красно-синих готово подписать 37-летнего эквадорца этим летом при условии, что хавбек договорится с сочинцами о досрочном расторжении контракта.

– Тут возраст, и он склонен к полноте. Он не может выдавать тот объем на поле. Максимум его будет хватать на полтора тайма. То, что мастеровитый, может одним пасом один на один вывести, может решить эпизод в свою пользу – вопросов нет, – цитирует Масалитина «Чемпионат».

Напомним, что Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Всего за «барсов» он отыграл 77 матчей, забил 26 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.