Джикия может не сыграть с «Оренбургом» и «Уралом» из-за повреждения

Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия может пропустить ближайшие матчи команды в чемпионате России.

По информации «Спорт-Экспресса», 28-летний футболист испытывает болевые ощущения в районе задней поверхности бедра. Отмечается, что игрок не участвовал в тренировках красно-белых на этой неделе.

Согласно данным источника, защитник вернется в общую группу через десять дней. В связи с этим он может не сыграть в матчах третьего и четвертого туров РПЛ с «Оренбургом» (31 июля) и «Уралом» (6 августа).

Напомним, что текущем сезоне Джикия дважды выходил в стартовом составе «Спартака». В данный момент клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка.