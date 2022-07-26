«ПСЖ» объявил о переходе в клуб правого защитника «Лейпцига» Мукиеле

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» сообщила о том, что к команде присоединился правый защитник «Лейпцига» Норди Мукиеле.

Отмечается, что парижане заключили с 24-летним футболистом пятилетний контракт. Согласно данным портала Transfermarkt, клуб заплатил за данный переход 12 миллионов евро.

Напомним, что Мукиеле выступал за «Лейпциг» с июля 2018 года. Всего за немецкую команду он отыграл 146 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с «быками» футболист стал обладателем Кубка Германии.

За сборную Франции защитник провел одну встречу.