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«ПСЖ» объявил о переходе в клуб правого защитника «Лейпцига» Мукиеле

Сумма трансфера французского футболиста составила 12 миллионов евро.
«ПСЖ» объявил о переходе в клуб правого защитника «Лейпцига» Мукиеле
26 июля 2022 19:52
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «ПСЖ»

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» сообщила о том, что к команде присоединился правый защитник «Лейпцига» Норди Мукиеле.

Отмечается, что парижане заключили с 24-летним футболистом пятилетний контракт. Согласно данным портала Transfermarkt, клуб заплатил за данный переход 12 миллионов евро.

Напомним, что Мукиеле выступал за «Лейпциг» с июля 2018 года. Всего за немецкую команду он отыграл 146 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с «быками» футболист стал обладателем Кубка Германии.

За сборную Франции защитник провел одну встречу.

источник: ФК «ПСЖ»
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