В «Спартаке» подтвердили, что в данный момент Джикия восстанавливается от травмы

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о текущем состоянии центрального защитника команды Георгия Джикии.

Ранее в СМИ появилась новость, что у 28-летнего футболиста есть болевые ощущения в районе задней поверхности бедра. Отмечается, что он может пропустить матчи с «Оренбургом» и «Уралом» в рамках чемпионата России.

– Георгий Джикия проходит восстановление, решение об участии в матче будем принимать в конце недели по динамике его болевых ощущений и мышечного тестирования, – цитирует Зеленова Sport24.ru.

Отметим, что Джикия получил повреждение в игре второго тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1). Футболист был заменен на 69-й минуте встречи.