«Ювентус» расторг контракт с Аароном Рэмзи

«Ювентус» объявил об уходе из клуба полузащитника Аарона Рэмзи.

По информации источника, руководство туринцев достигло договоренности с 31-летним валлийцем по поводу досрочного расторжения трудового соглашения.

Напомним, что Рэмзи присоединился к «Ювентусу» в июле 2019 года на правах свободного агента. Всего за «бьянконери» он отыграл 69 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Во второй половине сезона-2021/22 хавбек выступал за «Рейнджерс» на правах аренды.