Глушаков сравнил бывшего тренера «Спартака» Рианчо с курицей без головы

Центральный полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил слова экс-наставника «Спартака» Рауля Рианчо в свой адрес.

Ранее испанский специалист заявил, что возвращение хавбека в стан красно-белых станет большой шуткой.

– Я не помню, как его звать, но знаю: фишки расставлял в «Рубине». Уже четыре года как курица без головы что-то говорит. Гляньте сначала «Википедию» по моим матчам и голам. А лучше набрать физруку моему в школу, он понимает футбол, – написал Глушаков в своем телеграм-канале.

Напомним, что Глушаков выступал за «Спартак» в период с 2013 по 2019 годы. Всего в составе москвичей он отыграл 173 матча, забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Вместе с командой футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Добавим, что действующий контракт Глушакова с «Химками» рассчитан до конца сезона-2023/24.

Глушаков пообещал вернуться в «Спартак» в качестве действующего футболиста