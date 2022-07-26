Бывший нападающий «Зенита» Джорджевич входит в сферу интересов трех клубов РПЛ

Агент Игорь Глушевич, клиентом которого является бывший форвард «Зенита» Лука Джорджевич, рассказал о том, что его подопечный может вернуться в Россию.

Отметим, что 28-летний черногорец находится без клуба с 1 июля этого года после того, как он покинул датский «Вайле».

– Лукой интересуются три клуба РПЛ. Пока они думают над тем, чтобы сделать предложение уже самому футболисту. Сейчас Лука полностью здоров и готов показать себя. Думаю, на следующей неделе станет ясно, в какой команде окажется Джорджевич, – цитирует агента Sport24.ru.

Добавим, что помимо «Зенита» Джорджевич выступал в России за «Локомотив» и тульский «Арсенал». Всего в РПЛ он отыграл 81 матч, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.