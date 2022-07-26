Одноклубник Миранчука по «Аталанте» сдал положительный допинг-тест

Центральный защитник «Аталанты» Хосе Луис Паломино был отстранен от матчей, а также тренировочного процесса клуба в связи с требованием Антидопингового агентства Италии. Об этом сообщает ANSA.

Согласно информации источника, данная ситуация произошла по причине того, что 32-летний аргентинец сдал положительный допинг-тест. Отмечается, что тесты выявили в крови футболиста анаболический стероид – нандролон.

Напомним, что Паломино выступает за «Аталанту» с июля 2017 года. Всего за «бергамасков» он отыграл 202 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Добавим, что в составе итальянской команды выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.