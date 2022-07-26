Федуна сменит Матыцын

«Советский спорт» еще в прошлом сезоне сообщал, что владелец ФК «Спартак» покинет свою должность и, возможно, уедет за границу. Да, не надо глупых вопросов: разумеется – с Заремой.

Сегодня сразу несколько каналов сообщили: Леонид Федун, видимо, добровольно (по иным источникам, вынужденно) покидает пост председателя совета директоров клуба. На его место планируется назначить человека от нефтяной компании «Лукойл».

«Рулить» популярной командой в меру успешно, или не очень, попытается старший вице-президент компании, 60-летний Александр Кузьмич Матыцын. Он, по утверждению источника телеграм-канала со страшным названием «ВЧК-ОГПУ», будет принимать решения по судьбоносным для команды вопросам. Сообщается, что среди главных вопросов – ему предстоит разобраться в постоянной неразберихе с трансферами игроков. Здесь пока что разобраться не смог никто.

Ситуация усложнялось в последнее время еще и тем, что Федун фактически перестал выделять деньги на приобретение футболистов. Ясно, что без таких вливаний рассчитывать на успех даже в слабом сегодня по уровню российском чемпионате сложно.

«Ждет ли «Спартак» банкротство, или процветание, покажет ближайшее время.

Объявленные перестановки внутри команды давно назрели: скандалы, и не только на финансовой почве, сотрясают популярный клуб. В частности, немотивированно и неоправданно вмешивалась в клубные дела супруга Федуна, другие, далекие от большого футбола, случайные люди...» – пишут источники.