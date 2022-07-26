Рауль Рианчо: Глушаков хочет быть в прессе, так как больше не заметен на поле

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что комментарии полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в его адрес связаны с тем, что хавбек перестал выделяться на поле и пытается привлечь к себе внимание прессы.

- Думаю, что этот тип людей просто токсичен. Он хочет снова быть в прессе, так как больше не заметен на поле. Мне нечего сказать Денису, - приводит слова Рианчо «Чемпионат».

Напомним, что испанский специалист заявил, что возвращение хавбека в стан красно-белых станет большой шуткой. В ответ Глушаков сравнил бывшего тренера «Спартака» Рианчо с курицей без головы.

Напомним, что Глушаков выступал за «Спартак» в период с 2013 по 2019 годы. Всего в составе москвичей он отыграл 173 матча, забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Вместе с командой футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Добавим, что действующий контракт Глушакова с «Химками» рассчитан до конца сезона-2023/24.