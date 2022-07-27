Владимир Федотов: Шесть очков из шести возможных – отличный старт чемпионата, но никакой эйфории нет

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал удачный старт команды в чемпионате российской премьер-лиги сезона-2022/23.

– Шесть очков из шести возможных – отличный старт чемпионата. Есть ощущение, кто команда отреагировала правильно, никакой эйфории нет. Все только начинается, пока мы просто взяли свои очки, – приводит слова Федотова Bobsoccer.

Напомним, что в первом туре чемпионата РПЛ ЦСКА на своем поле обыграл «Урал» со счетом 2:0. А во втором туре армейцы на своем поле разгромили «Сочи» - 3:0.

После двух туров ЦСКА, набрав шесть очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата. В следующем туре армейцы 31-го июля в гостях сыграют против «Пари Нижний Новгород».